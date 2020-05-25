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65 yaş üstü ve ne zaman kalkıyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yaşlılar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?

65 yaş üstü ve ne zaman kalkıyor, bitiyor? Bu sorunun yanıtı, Ramazan Bayramı süresince en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta getirilen izin hakkı sayesinde, kısıtlama nedeni ile evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar, 15-20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkması sağlandı. Bilindiği gibi, 0-14 yaş arası çocuklar, 15-20 yaş grubu gençler ve 65 yaş üstü yaşlılar kendilerine tanınan gün ve saatlerde sokağa çıkabilecek. Kabine Toplantısı'nın ardından bu yaş aralığındaki kişilerin dışarı çıkabileceği günler ve saatler de duyurulmuştu. Dün de 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar kendinen tanınan zaman aralığında sokağa çıkabildi. Peki, bayramda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta dışarı çıkabilecek? 20 yaş altı ve ne zaman kalkıyor? İşte, tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 25.5.2020 07:54 ABONE OL
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yaşlılar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?

Son dakika haberleri... Koronavirüsü nedeni ile 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan karar gereğince, artık 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar, belirli gün ve saat aralığında sokağa çıkabiliyor. Bu uygulama kademeli olarak 2 haftadır başarı ile uygulanıyor. Bu hafta, 0-14 yaş arası çocuklar, 15-20 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri arasında dışarıya çıktılar. Şimdi gözler, yeni haftada uygulanacak sokağa çıkma izni saatleri ve günleri bilgisine çevrildi.

20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlere ve çocuklara getirilen bu hakkın ardından ' ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan tarafından 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyurulmuştu. Zira, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Bu saat ve günlerin dışında, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, bu hafta gençler ve çocuklar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?

BAYRAMDA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Sekizinci kez dijital ortamda gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından yaşlılara yönelik dışarı çıkma izni saatleri de açıklandı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü , hangi tarihte kalkacak? altı , hangi gün ve kaç saat?

İşte, merak edilenler..

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yaşlılar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?
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