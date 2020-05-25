65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yaşlılar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?

Son dakika haberleri... Koronavirüsü nedeni ile 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan karar gereğince, artık 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar, belirli gün ve saat aralığında sokağa çıkabiliyor. Bu uygulama kademeli olarak 2 haftadır başarı ile uygulanıyor. Bu hafta, 0-14 yaş arası çocuklar, 15-20 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri arasında dışarıya çıktılar. Şimdi gözler, yeni haftada uygulanacak sokağa çıkma izni saatleri ve günleri bilgisine çevrildi.

20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlere ve çocuklara getirilen bu hakkın ardından '20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan tarafından 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izni günleri ve saatleri duyurulmuştu. Zira, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Bu saat ve günlerin dışında, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, bu hafta 20 yaş altı gençler ve çocuklar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?

BAYRAMDA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Sekizinci kez dijital ortamda gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından yaşlılara yönelik dışarı çıkma izni saatleri de açıklandı. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, hangi tarihte kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve kaç saat?

İşte, merak edilenler..