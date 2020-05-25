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Haberler Gündem Haberleri Bakkallar ve marketler 25 Mayıs bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda marketler ne zaman, saat kaç arası açık? 2020 Market çalışma saatleri

Bakkallar ve marketler 25 Mayıs bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda marketler ne zaman, saat kaç arası açık? 2020 Market çalışma saatleri

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 23 Mayıs'ta başlayan ve 24, 25, 26 Mayıs'ta da sürecek olan 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bakkallar ve marketlerin çalışma saatleri de bildirildi. Vatandaşlar da bayramda bakkallar ve marketlerin açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, '25 Mayıs bugün bakkallar, marketler açık mı, kapalı mı ve kaça kadar çalışıyor?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öte yandan, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirlerinin de açık olup olmadığı yanıtı araştırılan bir diğer konu olarak öne çıkıyor. Peki, 25 Mayıs bayramda bakkallar ve , çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK ve Migros kapalı mı? İşte, tüm bu soruların cevapları!

Giriş Tarihi: 25.5.2020 07:34 ABONE OL
Bakkallar ve marketler 25 Mayıs bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda marketler ne zaman, saat kaç arası açık? 2020 Market çalışma saatleri

Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın açıkladığı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, Ramazan Bayramı'nın 2. günü olan 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü itibarı ile sürüyor. Her hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta Ramazan Bayramı nedeni ile 23 Mayıs Arefe gününde başlatıldı ve toplamda dört gün olacak. Bu noktada, 25 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin açık olup olmadığı da vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Gerekli erzak temini için bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge yayımlandı. Bakanlık, sokağa çıkma yasağı sırasında bayramda bakkal ve marketlerin güncel çalışma saatleri hakkında bilgi paylaştı.

BAYRAMDA BAKKALLAR VE MARKETLER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise, 'Bayramda bakkallar ve marketler 25 Mayıs bugün açık mı, kapalı ve kaça kadar açık?' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta sonları uygulanan kısıtlamada belirtilen gün ve saatlerde marketlerin açık olduğu ve hizmet verdiği duyurulmuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BUGÜN BİM, A101, ŞOK VE MİGROS ÇALIŞIYOR MU?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yani, 25 Mayıs 2020 Pazartesi bugün marketlerin ve bakkalların güncel çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; BİM, A101, Migros ve ŞOK gibi büyük market zincirlerinin açık veya kaplı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar;

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Bakkallar ve marketler 25 Mayıs bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda marketler ne zaman, saat kaç arası açık? 2020 Market çalışma saatleri
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