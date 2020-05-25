Esaat El Şarii, ''Sabredin, Gün gelecek Libya'da olduğu gibi, Yemen semalarında da Türk SİHA'larını göreceğiz inşallah. Emperyalist uşağı Suudları ve BAE'yi yerle bir edecekler, Gelecek, Türklerindir, Gelecek Osmanlılarındır''dedi.

Yemenli aktivist Esaat El Şarii, koronavirüs döneminde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne hitaben bir video hazırladı. Bu videoda Türki SİHA'larının bugün Libya'da yarın da Yemen'de olacağını söyledi. "Osmanlılar hoş geldiniz" diye seslendikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemin Ertuğrul'u olduğunu belirtti.

"Başkan Erdoğan dönemin Ertuğrul'udur" | Video

YEMEN'DE BAŞINIZ EZİLECEK İNŞAALLAH

El Şarii, şunları söyledi: "Dedim ki: Sizde kimsiniz? Babalarınızın burnunu yerde sürtmek için Osmanlı medeniyeti geliyor. Ey Osmanlılar hoş geldiniz. Osmanlı'nın torunu Tayyip Erdoğan hoş geldin. Tayyip Erdoğan bu dönemin Ertuğrul'udur. Bugün Libya'da, yarın Yemen'de de olacaktır, inşallah. Geliyor geliyor bekleyin. Vallahi Yemen'de size öyle bir yemek pişirmiş ki sabredin. Ey Suudlular ve BAE sizin de babanızın da Yemen'de başını ezecek. Bildiğiniz gibi Erdoğan, Somali'de bulunuyor. Ve Somali ile ilişkileri çok iyi. Askeri alanda da Umman ile Türkiye arasında anlaşma yapılacak. Erdoğan, Yemen'de Somali'de ve Umman'da bulunduğu an Suudi Arabistan ve BAE bölgede sinek uçuramaz. Vallahi anlaşma sağlanırsa Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Cebel Ali Limanı'nda hayalet dolaşacak. Dikkat edin BAE'ni yöneten Al-Zayed ailesinin pisliklerine tarih boyunca şahit olabiliriz"

LİMANLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Somali, Cubuti, Yemen ve Umman'da bulunan tüm sahillerin çalışamaz hale getirildiğini vurgulayan Yemenli aktivist Esaat El Şarii, "Peki niçin çalışamaz hale getirdiler? Çünkü bu limanlar çalışırsa Cebel Ali limanı bertaraf olur. Vallahi kardeşlerim Cebel Ali limanında bulunan ürünlerin çoğu çürümüş durumda. Liman, resmen mikrop yuvasıdır. Erdoğan geliyor. Ey BAE ve Suudi Arabistan bilin ki, gelecek Osmanlılarındır, Osmanlılarındır, Osmanlılarındır. Bir Corona arşınızı sarstı" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN SÜRECİ ÇOK GÜÇLÜ VE TEMKİNLİ ATLATIYOR

Yemenli aktivist, kardeşlerim diye hitap ettiği Yemenlilere şunları söyledi: "Öte yandan Erdoğan bu süreci çok güçlü ve temkinli bir şekilde atlatıyor maşallah. Geliyor sabredin, sabredin. Libya'da neler olduğunu gördünüz vallahi aynısı Yemen'de de olacak. Ve yakın bir zamanda Yemen semalarında Türk Bayraktar'ını göreceğiz inşallah. BAE ve Suudluların tüm densizlerini yerle bir edecek. Allah'ın izniyle gelecek, Türklerindir Osmanlılarındır. Kardeşlerim, sizi Allah'a emanet ediyorum."