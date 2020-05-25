Bipolar duygulanım bozukluğu yaşayan Böçkün tedavi altına alındı

Tarihi Ulu Camii'ne gelen yerli ve yabancı turistlere caminin tarihi ve İslam tarihiyle ilgili bilgiler verip buradaki dini sohbetlere katılan Ramazan Böçkün, 4 yıl önce cami civarında bazı vatandaşlara sözlü taciz ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayet üzerine gözaltına alınmıştı. Sanık ve mağdurlar arasında uzlaşma sağlanamayınca Böçkün hakkında 13. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

DUYGULANIM BOZUKLUĞU TEŞHİSİYLE TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR HASTANEDE TEDAVİSİNE KARAR VERİLDİ

Duruşmada ifadesi alınan Böçkün'ün savunması sırasındaki hal ve davranışlarını anormal bulan mahkeme, sanığın tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınarak tedavi edilmesine karar verdi. Böçkün'e Bipolar Duygulanım bozukluğu teşhisi konulunca mahkeme sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verip hakkında güvenlik tedbirleri uygulanmasını kararlaştırdı.

Kararı Bölge İstinaf Mahkemesine götüren Böçkün'ün itirazı reddedilince mahkeme kararı kesin karar niteliğinde olduğu için Böçkün'ün Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi altına alınmasına karar verildi. Rahatsız olmadığını iddia eden Böçkün'ün her ayın belirli günlerinde hastanede tedavi ve kontrol altında tutulması kararlaştırıldı.

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