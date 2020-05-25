Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine bayram telefonu

Erdoğan'dan şehit ailesine bayram telefonu

, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesine gittiği bayram ziyaretine telefonla katıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.5.2020 17:41 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine bayram telefonu

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, şehit ailesinin Konak'taki evini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak aile ile görüştürdü.

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde ilk olarak şehidin annesi Nermin Ak ile bayramlaşan Erdoğan'ın "Rabbim sizlere cennetinde inşallah şehidimizle bir arada olmayı nasip eylesin." dedi.

"İsyan etmiyoruz. Şükürler olsun, Hamdolsun böyle bir evladın annesi oldum." diyen şehidin annesi Ak'a, Erdoğan, "Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz." karşılığını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız her an, her acı ve mutlu günde milletimizin yanındadır. 'Millet Adamı' olmak böyle bir yürek ister. Sayın Cumhurbaşkanımız daima milletle, milletin sinesinde, hanesinde olmuştur. Asla ulaşılamaz olmamıştır. Sağ olsunlar, aradık ve şehit ailemizle görüştüler. Bizlere ve şehit ailemize ikinci bir bayram yaşattılar. Şehitlerimiz ve gazilerimize olan borcumuz büyük. Aileleri her zaman başımızın tacı. Onlar bu milletin anne babaları artık. Kendilerini sık sık ziyaret ediyor, hatır ve ihtiyaçlarını soruyoruz. Bu bayram vesilesi ile Cumhurbaşkanımızın değerli katılımları gerçekten büyük mutluluk ve heyecan yarattı. Allah onu başımızdan eksik etmesin."

Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Yeni hayat biçimiyle bu dönemi en az hasarla atlatacağız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine bayram telefonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA