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Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım

Ali Yerlikaya, hesabı üzerinden tüm güvenlik birimlerinin bayramını tebrik etti. Güvenlik birimlerinin herkesin bayramını kutladığı bir video paylaşan Yerlikaya, "Jandarma, Emniyet ve teşkilatlarımız ’un her noktasında bütün birimleri ile şehrimizin asayişi ve huzuru için hep sizin yanınızdalar" ifadelerini kullandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.5.2020 20:56 Son Güncelleme: 25.5.2020 20:58 ABONE OL
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, güvenlik birimlerinin herkesin bayramını kutladığı bir video paylaştı. Kendisi de tüm güvenlik birimlerinin bayramını tebrik eden Yerlikaya videonun üzerine şu notu yazdı: "Değerli Hemşehrilerim, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız İstanbul'un her noktasında bütün birimleri ile şehrimizin asayişi ve huzuru için hep sizin yanınızdalar. Tüm güvenlik birimlerimizin bayramını tebrik ediyorum."


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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım
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