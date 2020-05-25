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Restoranların, kafelerin ve otellerin açılış tarihi netleşti! Kafeler, oteller, lokantalar, ?

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınarak yavaşlaması ile beraber normalleşme başlarken beraber kafeler, oteller ve , sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, kafeler, restoranlar, lokantalar ve otellerin faaliyetleri koronavirüs önlemleri kapsamında geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Normalleşme takvimi netlik kazanırken otellerin, restoranların, kafelerin ve lokantaların açılma tarihi de belli oldu. Peki, 2020 lokantalar, restoranlar, kafeler ve ? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.5.2020 07:01 Son Güncelleme: 25.5.2020 07:02 ABONE OL
Restoranların, kafelerin ve otellerin açılış tarihi netleşti! Kafeler, oteller, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak?

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısı her geçen gün ile beraber düşüş gösterirken sosyal hayatta normalleşme süreci de geçtiğimiz haftalar başladı. Bu noktada, lokantalar, , ve ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, koronavirüsü salgını yüzünden , kafeler, lokantalar ve otellerin faaliyetleri bir ayı aşkın süredir durdurulmuş durumda. İçişleri Bakanlığı tarafından restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar yeni sezon için açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, restoranların, kafeler, lokantalar ve otellerin açılma tarihi;

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Restoranların, kafelerin ve otellerin açılış tarihi netleşti! Kafeler, oteller, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak?
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