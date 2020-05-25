Sokağa çıkma yasağına uymadı! Polisler uyarınca, PKK propagandası yaptı

COVİD-19 salgını nedeniyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında, 15 Nisan günü bu tedbir uygulanmıştı. 34 yaşındaki Süleyman Arık, tedbire rağmen Gökalp Mahallesi 58. Bulvar caddesinde bekliyordu. Zabıta ekipleri görevlerini ifa ettikleri sırada Arık'ı gördü. Genç adama eve gitmesi gerektiğini söyleyen zabıta ekiplerini dinlemeyen genç adam, 'Polis çağırın burdan gitmiyorum' diyerek tedbire karşı geldi.Zabıta ekiplerince durum polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Süleyman Arık'ın kimlik kontrolü yapmak istedi. Şahsın alkollü olduğunu fark eden polis memurları genci karakola götürmek istediğimde ise Arık, 'Biji serok kürdistan biji serok apo' şeklinde slogan atmaya başladı.Arık, yaptığı propaganda sonrası gözaltına alındı. İfadesi alınan genç, annesini tedavisi için sürekli annesinin yanına gidip geldiğini, olay günü zabıta ekiplerine durumu anlatmak istediğini fakat sinirlendiği için o sözleri sarf ettiğini pişman olduğunu kaydetti. Arık, 'Bir anlık kızgınlık ile bu şekilde bağırdım pişmanım' dedi. İfadesi ardından serbest bırakılan genç adam hakkında soruşturma başlatıldı.