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Sokağa çıkma yasağına uymadı! Polisler uyarınca, propagandası yaptı

COVİD-19 virüsü önlemleri gereği yapılan sokağa çıkma yasağında ’nda sokağa çıkan bir vatandaş, polisler tarafından durdurulunca lehine propaganda atmaya başladı. Gözaltına alınıp ifadesi ardından serbest bırakılan genç hakkında soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 25.5.2020 13:54 Son Güncelleme: 25.5.2020 13:57 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağına uymadı! Polisler uyarınca, PKK propagandası yaptı
COVİD-19 salgını nedeniyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında, 15 Nisan günü bu tedbir uygulanmıştı. 34 yaşındaki Süleyman Arık, tedbire rağmen Gökalp Mahallesi 58. Bulvar caddesinde bekliyordu. Zabıta ekipleri görevlerini ifa ettikleri sırada Arık'ı gördü. Genç adama eve gitmesi gerektiğini söyleyen zabıta ekiplerini dinlemeyen genç adam, 'Polis çağırın burdan gitmiyorum' diyerek tedbire karşı geldi.



PKK SLOGANLARI ATTI

Zabıta ekiplerince durum polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Süleyman Arık'ın kimlik kontrolü yapmak istedi. Şahsın alkollü olduğunu fark eden polis memurları genci karakola götürmek istediğimde ise Arık, 'Biji serok kürdistan biji serok apo' şeklinde slogan atmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arık, yaptığı propaganda sonrası gözaltına alındı. İfadesi alınan genç, annesini tedavisi için sürekli annesinin yanına gidip geldiğini, olay günü zabıta ekiplerine durumu anlatmak istediğini fakat sinirlendiği için o sözleri sarf ettiğini pişman olduğunu kaydetti. Arık, 'Bir anlık kızgınlık ile bu şekilde bağırdım pişmanım' dedi. İfadesi ardından serbest bırakılan genç adam hakkında soruşturma başlatıldı.

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Sokağa çıkma yasağına uymadı! Polisler uyarınca, PKK propagandası yaptı
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