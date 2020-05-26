Diyarbakır'da ele geçirilen bombalarla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik istihbari çalışma yürüten Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında artırılan polis ve jandarma kontrol noktalarına Ramazan Bayramı'nda bombalı saldırı düzenleneceği bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Dicle ilçesinde, saldırılarda kullanılacak patlayıcıların da Yeniköy Asri Mezarlığı'nda olduğunu belirledi. Ekipler, saptanan adrese operasyon düzenledi, mezarlıkta ise iz takip köpekleri ve dedektörlerle arama yaptı.



Yapılan aramalarda toprağa gömülü metal silindir kutuda telefonla kumanda edilen 4 kiloluk PETN plastik patlayıcı, metal ve mıknatıslı kapta 382 gram zaman ayarlı, parça ve basınç etkili araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanan el yapımı bomba ve düzenek, konserve kutusu içerisine hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 167 gramlık el yapımı bomba, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Bomba, patlayıcı ve malzemelere el konulurken, Zınar A., Kendal A., Ethem Yılmaz., Metin Yılmaz, Serhat Yılmaz ve Rıdvan Erkaplan gözaltına alındı.



4 KİŞİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Rıdvan Erkaplan, 'Silahlı terör örgütüne üye olma', Ethem Yılmaz, Metin Yılmaz ve Serhat Yılmaz, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirme' suçlarından tutuklandı. Kendal A. ve Zınar .A. ise 'Silahlı terör örgütü adına suç işleme ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.