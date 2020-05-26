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'da dışarıda takma zorunluluğu getirildi

'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.5.2020 21:46 Son Güncelleme: 26.5.2020 21:49 ABONE OL
Elazığ'da dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşların dışarıda maske takması zorunlu hale getirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yarın sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceğini anımsatarak, "Sevgili Elazığlılar, sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil. İl genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır. Uymayanlara 3 bin 150 lira para, ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir." ifadelerini kullandı.

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Elazığ'da dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi
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