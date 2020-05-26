Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Emniyet Genel Müdürlüğünden, koronavirüs istismarcılarına karşı uyarı:

Emniyet Genel Müdürlüğünden, koronavirüs istismarcılarına karşı uyarı:

Sağlık Bakanlığından geldiğini iddia ederek maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenleri, koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri ve koronavirüse karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenleri evinize almayın.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.5.2020 18:01 ABONE OL
Emniyet Genel Müdürlüğünden, koronavirüs istismarcılarına karşı uyarı:

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığından geldiğini söyleyerek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgilendirme ya da tarama yapacağını söyleyen kişilerin evlere alınmaması konusunda uyardı.

Twitter hesabından koronavirüs istismarcılarına karşı paylaşımda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya evde koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri evinize almayın, adınızı ve adresinizi vermeyin." uyarısı yaptı.

Aynı paylaşımda yer verilen afişlerde ise şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığından aradığını söyleyerek koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde Kovid-19 hastası olup olmadığını tespit etmek isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenleri, koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri ve koronavirüse karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenleri evinize almayın."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet Genel Müdürlüğünden, koronavirüs istismarcılarına karşı uyarı:
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA