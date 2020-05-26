28 Şubat darbesinin kilit ismi İsmail Hakkı Karadayı kimdir ve nereli? Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı kaç yaşındaydı?

Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat'ın kilit isimlerinden dönemin (22'nci) Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 28 Şubat post-modern darbesi sonrası Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile işbirliği yaparak Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in planladığı iddia edilen askeri darbeyi engellediği iddia edilen İsmail Hakkı Karadayı kimdir? Sorusu internet aracılığı ile sorgulanmaya başladı. Peki; Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı kimdir ve nereli, kaç yaşındaydı? İşte detaylar…

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

İsmail Hakkı Karadayı; 1932 yılında Çankırı'da doğmuştur. 30 ağustos 1994 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Karadayı 28 Şubat'ta ise postmodern darbe olarak adlandırılan sürecin kilit isimlerinin başında geliyordu...

İşte hayatını kaybeden eski genelkurmay başkanına dair detaylar…