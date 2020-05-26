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28 Şubat darbesinin kilit ismi kimdir ve nereli? Başkanı İsmail Hakkı Karadayı kaç yaşındaydı?

Gelen haberi ile hayatını kaybedettiği duyurulan Başkanı kimdir, kaç yaşındaydı? Gibi sorular internet aracılığı ile vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat darbesinin kilit isimleri arasında yer aldığı bilinen ve dönemin 22. Genelkurmay Başkanı, Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat darbesinin failleri ile beraber 5 yıl süren yargılama sonucunda kuvvet komutanlarının da bulunduğu sanıklar ile beraber müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Peki; gelen son dakika haberi ile hayatını kaybettiği duyurulan Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı kimdir ve kaç yaşındaydı? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.5.2020 15:36 Son Güncelleme: 26.5.2020 15:36 ABONE OL
28 Şubat darbesinin kilit ismi İsmail Hakkı Karadayı kimdir ve nereli? Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı kaç yaşındaydı?

Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat'ın kilit isimlerinden dönemin (22'nci) Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 28 Şubat post-modern darbesi sonrası Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile işbirliği yaparak Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in planladığı iddia edilen askeri darbeyi engellediği iddia edilen İsmail Hakkı Karadayı kimdir? Sorusu internet aracılığı ile sorgulanmaya başladı. Peki; Başkanı İsmail Hakkı Karadayı kimdir ve nereli, kaç yaşındaydı? İşte detaylar…

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

İsmail Hakkı Karadayı; 1932 yılında Çankırı'da doğmuştur. 30 ağustos 1994 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Karadayı 28 Şubat'ta ise postmodern darbe olarak adlandırılan sürecin kilit isimlerinin başında geliyordu...

İşte hayatını kaybeden eski genelkurmay başkanına dair detaylar…

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28 Şubat darbesinin kilit ismi İsmail Hakkı Karadayı kimdir ve nereli? Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı kaç yaşındaydı?
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