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'te 5 kişiyi alıkoyup zanlı yakalandı

Son dakika gelen bilgilere göre 'te bazı kişileri alıkoyup darbeden ve şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.5.2020 14:56 Son Güncelleme: 26.5.2020 14:57 ABONE OL
Gaziantep'te 5 kişiyi alıkoyup silahlı gasp yapan zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca 5 kişiyi alıkoyup darbeden, silahlı gasp yapan, bir kişinin evine zarar verme ve tehdit gibi 5 olayın faili olan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 ay boyunca sürdüğü takip neticesinde şüpheli C.S'nin (25) yaşadığını belirlediği bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Operasyonda C.S. kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, bu sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tekme atmaya çalıştı ve adliyeye giriş yaparken polise zorluk çıkardı.

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Gaziantep'te 5 kişiyi alıkoyup silahlı gasp yapan zanlı yakalandı
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