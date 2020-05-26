İçişleri Bakanlığı açıkladı! Toplam 47.831 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, "kontrollü sosyal hayat"'ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı – sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır" uyarısında bulunuldu.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Genel itibarıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız tarafından ülke genelinde yüksek oranda riayet edildiği gözlenmiştir. Bu itibarla; Aziz Milletimize, kısıtlamaya uyma konusunda göstermiş oldukları duyarlılık, sosyal sorumluluk, sabır ve fedakârlık için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tespit edilen toplam 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.



Halihazırda, 25 ilimizdeki, 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta olup bu yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 61.559'dur. Öte yandan 63 ildeki, 395 yerleşim yerinde karantina kararı ise kaldırılmıştır.



Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice verdiği açıktır. Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, "kontrollü sosyal hayat"'ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı - sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Hem bireysel tedbirlerimizin devamını, hem de market, alışveriş merkezi, pazar yeri, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturulmamasını, bu yerlerde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesini vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Bu vesile ile Aziz Milletimizin kısıtlı şartlarda yaşamak durumunda kaldığımız Ramazan Bayramını tekraren tebrik ediyor, virüs salgını sebebiyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz."