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Yerlikaya, merhum 'i andı

, 1960 darbesinin 60. yılı dolayısıyla merhum 'i andı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.5.2020 18:04 Son Güncelleme: 26.5.2020 18:04 ABONE OL
İstanbul Valisi Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Mendres'i andı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılı dolayısıyla merhum Başbakan Adnan Mendres'i andı.

Yerlikaya, Twitter hesabından "#AdnanMenderes", "#27Mayıs", "#1960Darbesi", "#Yassıada" etiketlerini kullandığı videolu paylaşımda, "Milletin sinesindesiniz... Mekanınız cennet olsun, Sayın Başbakanım." ifadelerini kullandı.

Videoda, 27 Mayıs darbesi ile 15 Temmuz darbe girişime ilişkin görüntülere yer verildi.

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İstanbul Valisi Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Mendres'i andı
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