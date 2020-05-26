İstanbul Valisi Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Mendres'i andı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılı dolayısıyla merhum Başbakan Adnan Mendres'i andı.
Milletin sinesindesiniz...— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 26, 2020
Mekanınız cennet olsun, Sayın Başbakanım.#AdnanMenderes #27Mayıs#1960Darbesi #Yassıada pic.twitter.com/Q7mOtlm5z0
Yerlikaya, Twitter hesabından "#AdnanMenderes", "#27Mayıs", "#1960Darbesi", "#Yassıada" etiketlerini kullandığı videolu paylaşımda, "Milletin sinesindesiniz... Mekanınız cennet olsun, Sayın Başbakanım." ifadelerini kullandı.
Videoda, 27 Mayıs darbesi ile 15 Temmuz darbe girişime ilişkin görüntülere yer verildi.