Şehit yüzbaşının eşinden duygusal paylaşım: Askerlerin senin kahraman olduğunu anlatıyor

Kars'ta görev yapan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, geçen 18 Mayıs'ta, Kağızman İlçesindeki Çemçe-Madur Dağı eteklerinde, Karadeniz bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, göğüs göğüsse çatışarak şehit oldu.

Isparta'da yaşayan ve bayramı acıyla geçiren Kahraman Yüzbaşı'nın eşi Secehat Karaca Çiftçi ise sosyal medya hesabından yaptığı, "Ferhatım aslanım yiğidim kahraman şehidim vatanımız için canını seve seve verdin şimdi askerlerin senin nasıl bir kahraman olduğunu bizlere anlatıyor seninle gurur duyuyoruz senin eşin olmak benim için büyük şeref senle beni Allah cennette kavuştursun hakkını bize helal et yiğidim ben senden hep razıyım Allah da senden razı olsun güler yüzlüm kimseyi incitmezdin herkesi gönüllerdin atalarımızın izinden gittin her zaman peygamber efendimize komşu ol kabrin nur olsun Metemiz en güzel emanetindir senden bize kalan vatanımız sağ olsun" paylaşımla duygularını dile getirdi. Secehat Karaca Çiftçi'nin bu duygu dolu mesajına ise aralarında Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin askerlerinin de bulunduğu 633 kişi taziye mesajı yazarak acısını paylaştı.