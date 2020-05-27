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’da ticirlerine operasyon! 7 kişiye gözaltı

'da satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Oktay Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.5.2020 09:54 Son Güncelleme: 27.5.2020 09:55 ABONE OL
Adana’da uyuşturucu ticirlerine operasyon! 7 kişiye gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey, Gülbahçesi ve Şakirpaşa mahallelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, harekete geçti.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramalarda, 21 gram bonzai, 61 gram metamfetamin, bin adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 550 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili Ramazan A. (24), Adil T. (35), Ali E. (41), Emrah S. (40), Fırat D. (39), Halil A. (34) ve Oktay Y. (26) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilere ise ev hapsi cezası verildi.

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Adana’da uyuşturucu ticirlerine operasyon! 7 kişiye gözaltı
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