Bakan Albayrak'tan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı

Bakan Albayrak şu ifadelerle paylaştı: Demokrasi ve Özgürlükler Adası milletimize hayırlı olsun. 60 yıl önce Yassıada'da katledilen demokrasi, bugün yeniden yükseliyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hamdolsun bugün açıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası milletimize hayırlı olsun.



60 yıl önce Yassıada'da katledilen demokrasi, bugün yeniden yükseliyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hamdolsun bugün açıldı.#DemokrasiveÖzgürlüklerAdası pic.twitter.com/ZRfQXSmbXE — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 27, 2020