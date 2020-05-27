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Bakan Albayrak'tan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , twitter hesabından Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımında bulundu

Giriş Tarihi: 27.5.2020 21:04 Son Güncelleme: 27.5.2020 21:13 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı

Bakan Albayrak şu ifadelerle paylaştı: Demokrasi ve Özgürlükler Adası milletimize hayırlı olsun. 60 yıl önce Yassıada'da katledilen demokrasi, bugün yeniden yükseliyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hamdolsun bugün açıldı.

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Bakan Albayrak'tan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı
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