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Bayram bile kavgaya engel olmadı

'de, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Ramazan Bayramının son gününde iki komşu arasında 'gürültü' meselesi yüzünden çıktı. 5 kişinin karıştığı olayda, polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar karakolda götürüldü.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.5.2020 18:55 ABONE OL
Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesi Fikret Mualla Sokakta yaşandı. Ramazan Bayramının son gecesi saat 01.30 sıralarında, iddialara göre iki komşu arasında 'gürültü' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle taraflar karşılıklı tehdit ve hakaret etmeye başladı.
Çevredeki vatandaşların 155 Polis İmdat hattıma durumu bildirmesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan komşuları ayırarak, Z.D. (50), U.D. (41), Ü.D. (42), N.K. (48) ve E.E. (20) isimli şahısları adli işlem yapmak üzere karakola götürdü.
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Bayram bile kavgaya engel olmadı
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