Bayram bile kavgaya engel olmadı

Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesi Fikret Mualla Sokakta yaşandı. Ramazan Bayramının son gecesi saat 01.30 sıralarında, iddialara göre iki komşu arasında 'gürültü' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle taraflar karşılıklı tehdit ve hakaret etmeye başladı.Çevredeki vatandaşların 155 Polis İmdat hattıma durumu bildirmesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan komşuları ayırarak, Z.D. (50), U.D. (41), Ü.D. (42), N.K. (48) ve E.E. (20) isimli şahısları adli işlem yapmak üzere karakola götürdü.