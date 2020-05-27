Posta kutusuna eroin saklayıp satış yapmış! O şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyetİ Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde bulunan bir sitede uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine emniyet harekete geçti.

POSTA KUTUSUNA ZULALAMIŞ

Yapılan çalışmalarda; isminin Ahmet D., (34) olduğu öğrenilen şahsın uyuşturucu maddeleri binanın posta kutusuna zula yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan takip neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmet D.'nin üst aramasında 2 gram Eroin, uyuşturucu maddeleri zula yaptığı posta kutusunda yapılan aramada ise 38 gram Eroin olmak üzere toplamda 40 gram Eroin ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen Ahmet D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



