Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Şentop: Yassıada'nın bu yeni yüzü tarihi bir yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır

Başkanı Şentop: Yassıada'nın bu yeni yüzü tarihi bir yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır

Başkanı Şentop, "Yassıada'nın bu yeni yüzü sıradan bir imar ve peyzaj çalışması değil, tarihi bir yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır." dedi.

Giriş Tarihi: 27.5.2020 20:19 ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop: Yassıada'nın bu yeni yüzü tarihi bir yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yassıada'nın bu yeni yüzü sıradan bir imar ve peyzaj çalışması değil, tarihi bir yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır. Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme iradesi, darbelere karşı çıkma direnci anayasal düzenin savunma kararlığı bunmaktadır." dedi.

Mustafa Şentop: "Toplum yıllarca 27 Mayıs'ın açtığı yarayla yaşadı" | Video

"Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir." diye konuşan Şentop, şunları söyledi:

"Toplum ve siyaset hayatımız çok uzun yıllar 27 Mayıs darbesiyle açılan Yassıada yargılamalarıyla derinleşen bir yarayla yaşamak zorunda kalmıştır.

Demokrasimiz, sivil siyaset ve aziz milletimizin hukukunu bizzat koruma şuuru, 27 Mayıs askeri darbesinden bu yana iftihar edeceğimiz bir seviyede gelişmiştir.

Bugün bir araya gelerek yeni haliyle ziyaret ettiğimiz bu ada, 60 yıl önce işlenen siyasi ve hukuki cinayetin olay mahallidir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Şentop: Yassıada'nın bu yeni yüzü tarihi bir yüzleşme ve yepyeni bir başlangıçtır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA