Çocuklar ve 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? 0-14 yaş arası sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman dışarı çıkabilecek?

Çocuklar ve 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkabilecek? Ülkemizdeki salgın nedeniyle birçok alanda uygulanan kısıtlamalar normalleşme adımları ile beraber kontrollü olarak kaldırılmaya ve esnetilmeye devam ediyor. Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı ile beraber birçok konu gündemde yer alırken belirli yaş gruplarına uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağı konusu gündemde yer alıyor. Konuyla ilgili olarak 0-14 yaş arası sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Buna göre; 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta olacak? İşte detaylar…

ÇOCUKLAR VE 0-14 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Bu hafta içerisinde 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni bir sonraki hafta hangi gün gerçekleşecek merak ediliyor. Çocuklar salgın nedeniyle bir süredir evlerinde vakit geçirmek mecburiyetinde kalsa da bu kısıtlama sayesinde salgının yayılımını düşürebilmek amaçlanıyor.

Peki, 0-14 yaş arası sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman dışarı çıkabilir? İşte kabine toplantısı ile beraber tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…