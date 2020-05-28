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Çocuklar ve izni ne zaman, saat kaçta? 0-14 yaş arası kalkacak mı, ne zaman dışarı çıkabilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evlerinde vakit geçirmek zorunda olan ve kısıtlamaya tabi tutulan çocuklar alınan karar doğrultusunda belirli saatlerde dışarı çıkmalarına izin veriliyordu. Bu hafta 27 Mayıs tarihinde sokağa çıkabilen çocuklar şimdilerde ise bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı ile " yasağı kaldırıldı mı, dışarı çıkma izni ne zaman?" gibi birçok soruyu internet aracılığı ile sorgulatmaya başladı. Kabine toplantısı içerisinde masada birçok önemli konu bulunurken öte yandan belirli yaş gruplarına uygulanan bu kısıtlamaların da kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Buna göre; 0-14 yaş arası ne zaman kalkacak? 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta olacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 10:27 ABONE OL
Çocuklar ve 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? 0-14 yaş arası sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman dışarı çıkabilecek?

Çocuklar ve 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkabilecek? Ülkemizdeki salgın nedeniyle birçok alanda uygulanan kısıtlamalar normalleşme adımları ile beraber kontrollü olarak kaldırılmaya ve esnetilmeye devam ediyor. Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı ile beraber birçok konu gündemde yer alırken belirli yaş gruplarına uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağı konusu gündemde yer alıyor. Konuyla ilgili olarak yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Buna göre; 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta olacak? İşte detaylar…

ÇOCUKLAR VE 0-14 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Bu hafta içerisinde 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni bir sonraki hafta hangi gün gerçekleşecek merak ediliyor. Çocuklar salgın nedeniyle bir süredir evlerinde vakit geçirmek mecburiyetinde kalsa da bu kısıtlama sayesinde salgının yayılımını düşürebilmek amaçlanıyor.

Peki, 0-14 yaş arası kalktı mı, ne zaman dışarı çıkabilir? İşte kabine toplantısı ile beraber tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

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Çocuklar ve 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? 0-14 yaş arası sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman dışarı çıkabilecek?
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