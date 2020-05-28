Eyülsultan’daki arkadaş cinayetinde flaş gelişme! Katil yakalandı, silah ele geçirildi

Geçtiğimiz Salı günü saat 22:20 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Rami Cuma Mahallesi Sedat Bora Sokak üzerinde Vidadi S., (31) isimli şahsın silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyeti Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olayla ilgili titiz bir çalışma başlatıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vidadi S., isimli şahıs tedavi olduğu süre içerisinde hastanede hayatını kaybetti.

Bahse konu olayı gerçekleştiren, silahla olay yerinden kaçmaya çalışan Ali Ekber N. (28) isimli şahıs bölgede bulunan görevlilerce kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Katilin arkadaşını öldürdüğü silah da ele geçirildi.





İTİRAF ETTİ

Ali Ekber N., isimli şahıs arkadaşı olan Vidadi S. isimli şahısla birlikte alkol aldıklarını, nedenini hatırlamadığı bir konu sebebiyle tartıştıklarını, tartışmanın devamında şahsı silahla vurduktan sonra korkarak olay yerinden kaçtığını beyan etti.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.