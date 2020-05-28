Kreş ve gündüz bakım evleri ne zaman açılıyor? Kreş ve gündüz bakım evleri açılma tarihi belli oldu mu? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı…

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri ajanslara ard arda düşmeye devam ediyor. Ülkemizdeki normalleşme planı ile ilgili bugün yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızın merak ettiği Kreş ve gündüz bakım evleri ne zaman açılıyor? Sorusunu da yanıtladı. Kreş ve gündüz bakım evleri ne zaman açılıyor merak edenler bu başlık altında tüm bilgileri bulabilirler.

SON DAKİKA: KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

İşte son dakika haberinin tüm bilgileri…