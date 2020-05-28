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Son dakika: 15 ilde uygulanan bu hafta sonu da devam edecek

İçişleri Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 21:51 Son Güncelleme: 28.5.2020 22:03 ABONE OL
Son dakika: 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam edecek

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada:

"14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Genelgeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

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İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanmıştı.

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Son dakika: 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam edecek
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