Son dakika: 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam edecek

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada:

"14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Genelgeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

BAYRAMDAN ÖNCE 15 İLDE YASAK UYGULANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanmıştı.