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Terör örgütü 'nın kanlı bayram planı engellendi!

'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan terör örgütü 'ya yönelik müşterek operasyonda Pervari kırsalında menfeze yerleştirilen 2 el yapımı patlayıcı () imha edildi.

Giriş Tarihi: 28.5.2020 13:00 ABONE OL
Terör örgütü PKK'nın kanlı bayram planı engellendi!

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'lıların Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, terör örgütü mensuplarınca güzergahta bulunan yoldaki menfez üzerine yerleştirilen 2 uzaktan komutalı mayın/EYP bulunarak kontrollü olarak yerinde imha edildi.

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Terör örgütü PKK'nın kanlı bayram planı engellendi!
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