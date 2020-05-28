Terör örgütü PKK'nın kanlı bayram planı engellendi!

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'lıların Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, terör örgütü mensuplarınca güzergahta bulunan yoldaki menfez üzerine yerleştirilen 2 uzaktan komutalı mayın/EYP bulunarak kontrollü olarak yerinde imha edildi.

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