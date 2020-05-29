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15-20 yaş grubu bugün sokağa çıkacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, bugün 3. kez sokağa çıkabilecek.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.5.2020 10:33 Son Güncelleme: 29.5.2020 10:33 ABONE OL
15-20 yaş grubu bugün sokağa çıkacak

İçişleri Bakanlığının "20 Yaş ve Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle dışarıda olabilecek.

Öte yandan, 18-20 yaş arasındaki gençler için kısıtlama serbestisi bugün son kez uygulanacak.

İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırılacak.

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15-20 yaş grubu bugün sokağa çıkacak
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