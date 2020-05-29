Ahmet Ümit'e suç duyurusu! Kitabı çocukları intihara yönlendiriyor iddiası...

Ünlü yazar Ahmet Ümit'in 'Masal Masal İçinde' isimli eseri ile ilgili şok bir suç duyurusunda bulunuldu. Kitabı çocuğuna okumak için alan bir anne, kitapta 'intiharın ödüllendirilen bir eylemmiş gibi gösterildiğini' belirterek çocukları intihara teşvik ettiğini ileri sürüp savcılığa başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Mine A. isimli genç kadın, çocuğu için ünlü yazar Ahmet Ümit tarafından yazılan 'Masal masal içinde' isimli öykü kitabını aldı. 3 Şubat günü çocuğuna kitabı okuyan genç kadın, kitapta bir babanın ölüm döşeğindeki çocuğuna, 'Eğer intihar etmek istersen şu tavandaki çengele kendini as' diye vasiyet ettiği bir cümle okudu.

İNTİHARA TEŞVİK EDİYOR

Şaşkınlık içeresinde kitabı okumaya devam eden genç kadın, bir süre sonra hikâyedeki çocuğun kendisini astığı ve astıktan sonra tavandan bir kapak açılıp altın dolu kutu bulduğu şeklindeki bir paragrafla karşı karşıya kaldı. Kitapta intiharın güzel bir duyguymuş gibi, bu eylemin mükâfatlandırılıyormuş şeklinde çocukların hafızasında yer edindiğini ileri süren genç kadın, durumu savcılığa ihbar etti.

KİTAP İNCELENECEK

Genç kadın ihbar dilekçesinde, "Kitapta babasının çocuğunu intihara teşvik ettiği bölümler dışında bir sürü bölüm var. Daha başka korkunç şeyleri eğlenceli hale getirmiş ve çocukların okuması için yazılmış. Alkol içilen bölümler de kitapta mevcuttur. Çocukları ölüme ve intihara yönlendiriyor" dedi. Savcılık tarafından genç kadının ihbarı ardından kitapla ilgili soruşturma başlatıldı.

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