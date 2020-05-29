İzmir'de rekor sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından Bayraklı Buca ve Konak ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 8 kilo 900 gram metamfetamin, 815 gram kokain ve bin 142 uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ekipler tarafından ele geçirildi.Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yakalanan metamfetamin maddesinin bu zamana kadar İzmir'de ele geçirilen en çok miktar olduğu öğrenildi.