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'de rekor sayıda ele geçirildi

'de düzenlenen operasyonunda 8 kilo 900 gram metamfetamin, 815 gram kokain ve bin 142 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.5.2020 12:59 ABONE OL
İzmir'de rekor sayıda uyuşturucu ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından Bayraklı Buca ve Konak ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 8 kilo 900 gram metamfetamin, 815 gram kokain ve bin 142 uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ekipler tarafından ele geçirildi.

REKOR DÜZEYDE METAMFETAMİN
Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yakalanan metamfetamin maddesinin bu zamana kadar İzmir'de ele geçirilen en çok miktar olduğu öğrenildi.
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İzmir'de rekor sayıda uyuşturucu ele geçirildi
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