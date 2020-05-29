Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: , 29 Mayıs tarihine ait vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımdaki verile göre Türkiye'de bugün 1141 yeni vaka tespit edildi, 28 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün 1594 kişi iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 125.963 oldu.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 19:21 Son Güncelleme: 29.5.2020 19:52 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de bugün 1141 yeni vaka tespit edildi, 28 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika! 29 Mayıs koronavirüs rakamları paylaşıldı! Son 24 saatte 28 kişi vefat etti | Video

"TEST SAYISI ARTTI, YENİ VAKA SAYISI AZALDI"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." dedi.

"YENİ VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEBİLİR SEVİYEDE"

Bakan Koca, dün vakaları açıkladığı paylaşımında, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan tek tek inceledi! Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA