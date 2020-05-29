Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de bugün 1141 yeni vaka tespit edildi, 28 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika! 29 Mayıs koronavirüs rakamları paylaşıldı! Son 24 saatte 28 kişi vefat etti | Video

"TEST SAYISI ARTTI, YENİ VAKA SAYISI AZALDI"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." dedi.

"YENİ VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEBİLİR SEVİYEDE"

Bakan Koca, dün vakaları açıkladığı paylaşımında, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." ifadelerini kullanmıştı.