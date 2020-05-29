SON DAKİKA: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, hangi tarihe kadar var? Şehirler arası ne zaman kalkacak? Başkan Erdoğan duyurdu!

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, hangi tarihe kadar var? Bu soruların yanıtları, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından cevabına ulaştı. Bilindiği gibi, ülkemizde uygulanan geniş çaplı önlemlerden birisi de iller arası giriş çıkış kısıtlaması durumunda idi. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı, kademeli olarak 15 ile düşürülmüştü. Bu 15 ilin arasında da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusun büyük bölümünün yaşadığı şehirler bulunuyor. Buralarda yaşayan vatandaşlar da, Kabine Toplantısı öncesinde 'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?' sorularına yanıt arıyordu. Bütün merak edilenler, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklama ile yanıt buldu.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Sosyal hayatta normalleşme adımlarının masada olduğu kritik Kabine Toplantısı'nın ardından dün açıklama yapıldı ve şehirler arası seyahat yasağı ve diğer konulara ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Kameralar karşısında ulusa seslenen Başkan Erdoğan, iller arası giriş çıkış yasağı uygulamasının sonlandırılacağını bildirerek net bir tarih verdi! Peki, seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat giriş çıkış kısıtlaması ne zaman bitiyor, hangi tarihe kadar var?

İşte, tüm merak edilenler...