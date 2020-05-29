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: kalktı mı, hangi tarihe kadar var? Şehirler arası ne zaman kalkacak? Başkan Erdoğan duyurdu!

haberleri... kalktı mı? Bu sorunun yanıtı, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ile beraber cevabına ulaştı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan, flaş açıklamalarda bulunurken iller arası kısıtlamanın kaldırılacağını bildirdi. Net bir tarih de veren Başkan Erdoğan, olumsuz bir durum görülmesi hâlinde bu kısıtlamanın yeniden uygulanabileceğinin sinyalini verdi. Böylelikle, Kabine Toplantısı ile beraber 'Şehirler arası yasak kalktı mı?' sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, hangi tarihe kadar var? İşte, Başkan Erdoğan'ın son dakika iller arası giriş çıkış yasağı açıklamasından öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 29.5.2020 07:36 ABONE OL
SON DAKİKA: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, hangi tarihe kadar var? Şehirler arası ne zaman kalkacak? Başkan Erdoğan duyurdu!

kalktı mı, hangi tarihe kadar var? Bu soruların yanıtları, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından cevabına ulaştı. Bilindiği gibi, ülkemizde uygulanan geniş çaplı önlemlerden birisi de iller arası giriş çıkış kısıtlaması durumunda idi. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı, kademeli olarak 15 ile düşürülmüştü. Bu 15 ilin arasında da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusun büyük bölümünün yaşadığı şehirler bulunuyor. Buralarda yaşayan vatandaşlar da, Kabine Toplantısı öncesinde ' ne zaman kalkacak?' sorularına yanıt arıyordu. Bütün merak edilenler, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklama ile yanıt buldu.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Sosyal hayatta normalleşme adımlarının masada olduğu kritik Kabine Toplantısı'nın ardından dün açıklama yapıldı ve şehirler arası seyahat yasağı ve diğer konulara ilişkin açıklaması yapıldı. Kameralar karşısında ulusa seslenen Başkan Erdoğan, iller arası giriş çıkış yasağı uygulamasının sonlandırılacağını bildirerek net bir tarih verdi! Peki, seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat giriş çıkış kısıtlaması ne zaman bitiyor, hangi tarihe kadar var?

İşte, tüm merak edilenler...

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SON DAKİKA: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, hangi tarihe kadar var? Şehirler arası ne zaman kalkacak? Başkan Erdoğan duyurdu!
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