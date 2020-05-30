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Beykoz'daki Riva Deresi siyaha dönmüştü! Bakanlık harekete geçti...

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, fabrikaların atıkları ve temizlik çalışmalarının yapılmaması nedeniyle renk değiştiren Riva Deresi'nde incelemelerde bulundu. Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.5.2020 12:13 Son Güncelleme: 30.5.2020 12:29 ABONE OL
Beykoz'daki Riva Deresi siyaha dönmüştü! Bakanlık harekete geçti...

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kirlilik nedeniyle renk değişiminin meydana geldiği Beykoz'daki Riva Deresi'nde incelemede bulundu.

İstanbul Beykoz'daki Riva Deresi neden kirlendi? | Video

Ekipler, Ömerli Barajından başlayarak Karadeniz'e dökülen dere güzergahı üzerinde bulunan fabrikaların, İSKİ'nin arıtma tesislerinin ve sitelerin yer aldığı 43 farklı noktada denetim gerçekleştirdi.

Ayrıca ekipler, derenin birçok noktasından laboratuvar ortamında incelemek üzere numune aldı.

Alınan numunelerin, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı, katı madde parametreleri, azot ve fosfor miktarları laboratuvarda incelendikten sonra rapor hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek.

Denetimler sonucunda yönetmeliğe uymadığı belirlenen fabrika, tesis ve işletmelere cezai işlem uygulanacak.

Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Riva Deresi'nin hali içler acısı... Rengi siyaha döndü

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Beykoz'daki Riva Deresi siyaha dönmüştü! Bakanlık harekete geçti...
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