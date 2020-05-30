CHP’de bir hakaret skandalı daha! İslam dinini aşağılayan hedef alan paylaşımları ihbar etti

Başkan Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. CHP'nin hedefinde bu kez Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olduğu ortaya çıktı. Bir süre öncesine kadar Burhaniye belediye başkanı Ali Kemal Deveciler'in danışmanlığını yapan Emin Baltaş'nın İslam dinini ve görevlilerini hedef alan skandal bir paylaşım yaptığını tespit eden Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başkanlık tarafından verilen şikâyet dilekçesinde, bir süre öncesine kadar Burhaniye belediye başkanı Ali Kemal Deveciler'in danışmanlığını yapan Emin Baltaş'nın 20 Mayıs günü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptığı anlatıldı. Paylaşımda, "Biraz önce yine, 'Akepe'nin emir komutasında çalışan' Diyanetin paralı köpekleri 'İmamların' mahalli müezzinlerin Anırdığı Arapça bir takım ilan ve ifadeler ile rahatsız oldum. Ne söylendiğini anlamadığım gibi, 'Korkunç ve rahatsız edici bir sesle' şok oldum. Bir yaratık, anım-anım bağırdı, sonra da bir takım ARAPÇA bir şeyler söyledi..' şeklinde hakaret içerikli sözler yazıldığı kaydedildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Başkanlık, Baltacı'nın İslam'a, Başkanlığa, Dini değerlere, Ezan ve Selâlara, Din görevlilerimize, Müslüman Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine yönelik çok çirkin bir biçimde hadsiz ve insafsızca saldırıda bulunarak alenen hakaret ettiği anlatılırken, Şüphelinin nefret ve hakaret içeren anılan paylaşımını sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden herkesin ulaşabileceği bir biçimde paylaştığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın CHP'li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in eski danışmanı olduğu ortaya çıkan Emin Baltaş hakkında, 'İslam Dinini, İslam Dinine inanan Müslümanları, din görevlilerini aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve ayrımcılık içerikli hakaret dolu paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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