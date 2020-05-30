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'dan acı haber! 'Dur' ihtarına uymayan saldırganın açtığı ateşte 1 polis şehit oldu!

Son dakika haberine göre; Bağlar ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli şahısın açtığı ateşte bir polis memuru ağır yaralandı. Hastanede tüm tedavilere rağmen kurtarılamayan polis şehit oldu. Saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.5.2020 17:02 Son Güncelleme: 30.5.2020 17:14 ABONE OL
Diyarbakır'dan acı haber! 'Dur' ihtarına uymayan saldırganın açtığı ateşte 1 polis şehit oldu!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Son dakika: Diyarbakır'da kalleş saldırı! 1 polis şehit oldu | Video

Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polise ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şehidin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.

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Diyarbakır'dan acı haber! 'Dur' ihtarına uymayan saldırganın açtığı ateşte 1 polis şehit oldu!
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