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İl Başkanı gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Batman İl Başkanı gözaltına alındı. İl binasındaki aramada terör örgütü 'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.5.2020 09:34 Son Güncelleme: 30.5.2020 09:36 ABONE OL
HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu gözaltına alındı

HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il binasına operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafı bulundu. Operasyonda HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir partili gözaltına alındı.

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HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu gözaltına alındı
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