İstanbul'daki ilçe belediyelerinin 1 Haziran hazırlığı

Büyükçekmece Belediyesi, 1 Haziran'da yeniden hizmete girecek kafe, pastane, restoran, kıraathane gibi işletmelerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı.

Çalışmalar, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı süresince devam edecek.

İlçede 24 mahallede 10 ekiple yürütülen çalışmalarda, iş yeri çalışanları ve müşterilerin salgından korunmasına yönelik tedbirler de artırılacak. Belediye ekipleri, işletmeler açıldıktan sonra da rutin olarak dezenfekte çalışmalarını sürdürecek.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında mahalle mahalle gezerek, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden vatandaşlara hizmet verecek restoran, kafe, pastahane, kıraathane ve dernek lokallerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

KARTAL'DA 170 PARKIN BAKIM VE ONARIMI YAPILIYOR

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki 170 parkın bakım ve onarımını gerçekleştirerek halkın kullanımına hazırlıyor.

Baharın gelişi ile boy atan otları biçerek parklardaki bitkilerin bakımını gerçekleştiren ekiplerce kırılan, eskiyen ve boyası solan oyun grupları, banklar, spor aletleri gibi pek çok malzeme tamir edildi ya da yenileriyle değiştirildi.

Çalışmalar sırasında sokak hayvanları da unutulmadı. Hayvanlara mama bırakmak isteyen vatandaşların kullandığı mama alanları elden geçirildi. Ayrıca parklar, tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.