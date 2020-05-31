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Bakanlık, içerikli yayın için savcılığa başvurdu

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı, çocuğa karşı içerikli yayın yapan bir kanalına erişimin engellenmesi için savcılığa başvurdu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.5.2020 19:09 Son Güncelleme: 31.5.2020 19:22 ABONE OL
Bakanlık, cinsel istismar içerikli yayın için savcılığa başvurdu

Bakanlık, "Çocuk İstismarı Youtube'da" başlığı ile sosyal medyada yer alan ve çeşitli basın yayın organlarında haberi yapılan "istismar" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, çocukların üstün yararını gözetmek adına 7 gün 24 saat internetteki problemli içeriklerin tarandığı, gerektiğinde adli sürecin başlatılması için ilgili kurumlara ve savcılığa konunun intikal ettirildiği belirtilen açıklamada, bugün gündem olan Youtube kanalında yer alan içeriklerde "aile ve toplum yapımızı bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren" ifadelerin yer aldığının tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu içeriklerin çocuklarımız tarafından izlenmesi psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için Youtube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur. Ailelerimizin, çocuklarımızın izlediği içerikleri her alanda takip etmesinin önemini vurgulayarak, Bakanlık olarak her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiriz."

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Bakanlık, cinsel istismar içerikli yayın için savcılığa başvurdu
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