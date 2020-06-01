Son Dakika Haberi: Erken seçim tartışmalarına ilişkin Bahçeli'den flaş açıklama!

Son Dakika Haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına bir genelge gönderdi ve erken seçim tartışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KARA PROPAGANDAYA KULAK ASILMAYACAKTIR"

Bahçeli açıklamasında, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgâhtır.

"ERKEN SEÇİME İHTİYAÇ YOKTUR"

Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur. Erken seçime ihtiyaç olmadığı gibi bununla ilgili dolambaçlı yollardan zorlama yapanlar demokrasi ve millet muhalifi çevrelerden başkası değildir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün teşkilatlarıyla zamanında yapılacak bir seçim için siyasi çalışmalarını sabırla icra edecektir. Herkesin buna muvafık davranması şarttır." dedi.