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'de 'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

'nin ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda mayın, silah, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.6.2020 19:37 ABONE OL
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bugün ilimiz Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü ve Ortakçı mezrasında yapılan operasyonda tespit edilen sığınakta yapılan aramada mayın, doçka ağır makineli tüfek ve sehpası, AK- 47 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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