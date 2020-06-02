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İmamoğlu’nu aklama ekibinden çirkin iftira

’li ’nun türbe ziyaretinde yaptığı saygısızlığın üstünü örtmek isteyen çevreler, Cumhurbaşkanı ’a çirkin bir iftira attı. Bu çevreler fotomontajlı bir fotoğrafla Başkan Erdoğan’ın ayakkabı ile namaza durduğunu iddia etti. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Cemaatle namaz kılarken ayağında ayakkabı olan kişinin Lübnan Başbakanı Saad Hariri olduğu ortaya çıktı. Erdoğan’ın baş fotoğrafının Hariri’nin gövdesi üzerine fotomontaj yapıldığı anlaşıldı.

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Giriş Tarihi: 2.6.2020 18:50 Son Güncelleme: 2.6.2020 19:06 ABONE OL
İmamoğlu’nu aklama ekibinden çirkin iftira

Türkiye'de sosyal medyada yer alan içeriklerde son zamanlarda sıklıkla yalan içerik tespit ediliyor. Ayrıca sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımların yanı sıra montajlanan fotoğraflar ile de paylaşımlar yapılıp algı operasyonları yürütülüyor.

FOTOMONTAJ ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da çokça fotomontaj görüntü üretiliyor. Bu fotomontajlardan birisi de Erdoğan'ın ayakkabı ile namaz kıldığına ilişkin bir fotoğraf.

SAYGISIZLIĞININ ÜSTÜNÜ ÇİRKİN İFTİRA İLE ÖRTMEYE ÇALIŞTILAR...

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun türbe ziyaretinde yaptığı saygısızlığın üstünü örtmek isteyen kimi çevreler, Erdoğan'ın namaz kılarken ayağında ayakkabı olduğuna dair montajlı fotoğrafı piyasaya sürdü.

Aslında fotomontaj resimdeki kişi Erdoğan değil, farklı birisi. Fotoğrafın orjinalindeki kişinin Lübnan Başbakanı Saad Hariri olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın baş fotoğrafının Hariri'nin gövdesi üzerine fotomontaj yapıldığı anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle dehşet bir yalanın öznesi haline getirmek isteyen çevrelerin amacının Cumhurbaşkanı'nı en değer verdiği halk kitleleri nazarında itibarsızlaştırmak olduğu belirtiliyor.

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İmamoğlu’nu aklama ekibinden çirkin iftira
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