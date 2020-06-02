Son dakika: MEB'den telafi eğitimi tarihi ile ilgili bir flaş açıklama daha!

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle aksayan müfredat nedeniyle telafi eğitimi planlıyor. Telafi eğitimi ile ilgili ilk açıklama dün gelmişti. Bugün yeni bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada, özel okullar için bir kez daha tarih belirtildi.

MEB'DEN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada şu ifadeler yer aldı:

15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak "en az üç hafta" olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir.

MEB açıkladı: 2020 LGS ne zaman yapılacak? LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi sorgulama nereden yapılır?

MEB son dakika duyurdu: Resmi okul öncesi kurumları 19 Haziran'a kadar hizmet sunabilecek

MEB son dakika duyurdu: Okullar ne zaman, bu ay açılacak mı? Okullarda yüz yüze ve telafi eğitimi ne zaman yapılacak?