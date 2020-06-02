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Yavru karacalara “jandarma” şefkati…

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından, jandarma tarafından kurtarılan bir yavru karacanın fotoğrafını, “Karnı tok, sırtı pek, üstü rüzgar ceketli” mesajı ile paylaştı.

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ Gündem
Giriş Tarihi: 2.6.2020 11:56 ABONE OL
Yavru karacalara “jandarma” şefkati…

Sabah muhabiri fotoğrafın Bolu'da çekildiğini öğrendi. Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Yukarıkınık köyünde köylüler ormanlık alanda bitkin düşmüş bir yavru geyik buldu. Geyiğin hareket edemeyecek durumda olduğunu fark eden köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Köylülerin söylediği noktaya gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yavru geyiğin üzerini montla örtüp, biberona koydukları sütle beslediler. Geyiğin hareket edecek duruma gelmesi üzerine jandarma ekipleri, araçla taşıdıkları yavruyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.



Geçtiğimiz günlerde ise Çorum'un Dodurga İlçesi'ne bağlı Berk Köyü yakınlarındaki Kızılırmak sulama kanalına düşen karaca akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlamış ve yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri suya attıkları ip yardımı ile karaca'yı boğulmaktan kurtarmıştı.
Su kanalından çıkartılan karaca kurulandıktan sonra yapılan kontrolde sağlık durumu iyi olduğu belirlenince doğaya salınmıştı.

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Yavru karacalara “jandarma” şefkati…
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