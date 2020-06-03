Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bitlis'te 9 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

'te 9 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

'te bazı köy ve mezralarında ikinci kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.6.2020 07:59 Son Güncelleme: 3.6.2020 08:01 ABONE OL
Bitlis'te 9 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 9 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi sınırlarındaki Doğruyol, Keklikdüzü, Bölükyazı, Kuşlu, Çayırbaşı, Çadırlı, Dereağzı, Yolcular ve Ilıcak köyleri ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 02.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te 9 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA