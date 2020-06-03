Fahrettin Altun uyardı: Hileli anketlere dikkat!

Türkiye'de ülke içi karışıklık amaçlanarak bazı dönemlerde anket görünümlü çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar halkı yanlış yönlendirmeye ve eğilimleri belirlemeye yönelik olabiliyor. Seçimlerden önce toplumları etkilemeye yönelik olarak anket sonuçlarının bilinçli bir şekilde değiştirildiği de bazı anket şirketi sahipleri tarafından itiraf edildi. Sahte ve hileli anketler de sosyal medyada gündem oluşturma adına son zamanlarda sıklıkla yayınlanır oldu.

ALTUN, HİLELİ ANKETLERLE İLGİLİ UYARDI

Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirebilecek çalışmalarla ilgili uyarıda bulundu.

Altun, Twitter üzerinden; "Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız. Güvenilir anket nasıl olur?" dedi.

"GÜVENİLİR ANKET NASIL OLUR?"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı ve anketlerle ilgili araştırmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgilerin yer aldığı içerikte, "Seçimlere yönelik kamuoyu araştırmaları güvenilir mi?", "Araştırmaların güvenilir olduğu nasıl anlaşılır?", Seçimlere yönelik kamuoyu araştırmaları medyada neden sıklıkla yayınlanır?" sorularına cevaplar verildi.

ANKETLERLE İLGİLİ MEDYA MENSUPLARI DA SORGULAMA YAPMALI

Ayrıca bu kamuoyu araştırmalarıyla ilgili medya mensuplarının da sorgulama yapması gerektiği vurgulandı. Geleneksel ve dijital medyanın dikkat etmesi gereken hususların yer aldığı içerikte, evreni ve örneklemi, hata payı, soru formu, hangi tarihler arasında gerçekleştirildiği, hangi bölgelerde gerçekleştirildiği, yüz yüze mi, telefonla mı, internet üzerinden mi yapıldığı ve kimin adına yapıldığı topluma açıklanıyorsa bu araştırmaların güvenilir olduğu belirtildi.