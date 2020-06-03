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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması

Bakan Soylu: kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.6.2020 10:49 Son Güncelleme: 3.6.2020 10:53 ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması
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