İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" dedi.

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