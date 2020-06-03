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'den son dakika açıklaması: 'lıların mağarası imha edildi

: Terör örgütü ’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.6.2020 16:54 Son Güncelleme: 3.6.2020 17:08 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: PKK'lıların mağarası imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20-25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir ininin daha yok edildiği ifade edildi.

"DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20-25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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MSB'den son dakika açıklaması: PKK'lıların mağarası imha edildi
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