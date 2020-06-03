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Son dakika: Bakanlık duyurdu: O terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist ’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 19:07 Son Güncelleme: 3.6.2020 19:36 ABONE OL
Son dakika: Bakanlık duyurdu: O terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması neticisinde, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle, turuncu listede yer alan PKK'nın sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten terörist R.Y'nin Hakkari'de teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülmenin hızlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması neticesinde, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan, örgütün sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 82'ye yükseldiği bilgisi verildi.

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Son dakika: Bakanlık duyurdu: O terörist teslim oldu
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