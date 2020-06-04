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Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 'deki devriyelere ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus icra edildi." denildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.6.2020 11:52 Son Güncelleme: 4.6.2020 11:56 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan bir bilgilendirmede bulundu. İdlib'deki devriyelere ilişkin yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

MSB'DEN İDLİB AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan flaş açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması
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