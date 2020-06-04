Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan bir bilgilendirmede bulundu. İdlib'deki devriyelere ilişkin yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
MSB'DEN İDLİB AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan flaş açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi