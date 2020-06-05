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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Allah’ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 5.6.2020 20:06 Son Güncelleme: 5.6.2020 20:46 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçeleri paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçeleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Allah'ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerini kullandı

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçeleri paylaşımı
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