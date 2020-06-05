Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçeleri paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçeleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Allah'ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerini kullandı