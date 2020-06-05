Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, destek ödemesi olarak, çiftçilerimizin hesabına 374 milyon lira yatırıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli;

"Fark Ödemeleri kapsamında;

Yağlı Tohumlar desteği olarak 49.946 çiftçimize 340 Milyon TL,

Hayvancılık Destekleri kapsamında Hayvan Hastalıkları Desteği olarak 1.131 üreticimize 27 Milyon TL, Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi desteği kapsamında 468 çiftçimize 3,6 Milyon TL, olmak üzere, toplamda 374 Milyon TL destekleme ödemesi, bugün saat 18:00 itibari ile çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır" dedi.